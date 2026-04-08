Secondo alcune fonti, alcuni giocatori italiani avrebbero ricevuto bonus in caso di qualificazione ai Mondiali 2026. Tuttavia, l’Italia è uscita dalla corsa alla qualificazione dopo la sconfitta nel playoff. La partita si è conclusa con una sconfitta che ha impedito alla nazionale di accedere alla fase finale del torneo. La notizia dei bonus ha suscitato discussioni tra gli addetti ai lavori.

"> La Sconfitta dell’Italia nel Play-off Mondiale. ZENICA, BOSNIA ED ERZEGOVINA – Il 31 marzo, i giocatori della nazionale italiana si sono riuniti per una foto ufficiale prima della tanto attesa partita dei play-off finali per le Qualificazioni Europee al Campionato del Mondo 2026. La sfida tra Bosnia ed Erzegovina e Italia si è svolta allo Stadion Bilino Polje e si è conclusa con una deludente sconfitta per gli Azzurri. (Foto di Getty ImagesGetty Images) Nel weekend, sono emersi rapporti secondo i quali i calciatori della nazionale italiana hanno tentato di negoziare un bonus prima della loro sfortunata finale contro la Bosnia ed Erzegovina. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Giocatori italiani avrebbero ricevuto bonus in caso di qualificazione ai Mondiali 2026.

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