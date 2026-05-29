Case vacanza fantasma Massimiliano Dona su come evitare truffe estive | No bonifici su conti esteri o carte prepagate

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’estate si sono moltiplicate le truffe legate alle case vacanza online. Gli utenti che prenotano trovano spesso annunci fasulli o vengono indirizzati a pagare tramite bonifici su conti esteri o carte prepagate. Esperti consigliano di evitare pagamenti di questo tipo e di preferire metodi più sicuri, come le piattaforme ufficiali. Le frodi continuano a crescere nei mesi caldi, colpendo numerosi viaggiatori.

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Le frodi sulle case vacanza online sono un fenomeno in continua crescita, soprattutto nei mesi estivi. Massimiliano Dona, Presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, spiega come evitare le truffe. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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