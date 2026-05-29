Case vacanza fantasma Massimiliano Dona su come evitare truffe estive | No bonifici su conti esteri o carte prepagate
Durante l’estate si sono moltiplicate le truffe legate alle case vacanza online. Gli utenti che prenotano trovano spesso annunci fasulli o vengono indirizzati a pagare tramite bonifici su conti esteri o carte prepagate. Esperti consigliano di evitare pagamenti di questo tipo e di preferire metodi più sicuri, come le piattaforme ufficiali. Le frodi continuano a crescere nei mesi caldi, colpendo numerosi viaggiatori.
Le frodi sulle case vacanza online sono un fenomeno in continua crescita, soprattutto nei mesi estivi. Massimiliano Dona, Presidente dell'Unione Nazionale Consumatori, spiega come evitare le truffe. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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