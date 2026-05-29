Caro-energia | l’Europa dirotta i fondi è scontro con le regioni

L’Europa ha deciso di riassegnare i fondi destinati a ridurre le tasse sui carburanti, impedendo alle regioni di utilizzarli. La restrizione deriva dal rispetto del patto di stabilità, che limita la spesa pubblica. Questa decisione ha generato un conflitto tra le istituzioni regionali e le autorità europee, che hanno indicato l’impossibilità di continuare a finanziare le riduzioni fiscali con le risorse precedentemente previste.

Poveri ma bellici Coperta corta: è scontro tra il vicepresidente Ue Raffaele Fitto e la rappresentante dei territori: «Noi non siamo il bancomat dei paesi membri». I fondi vanno impiegati entro dicembre. Ma l’Italia è ultima nell’Ue per spesa Il dilemma di Meloni: «Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa» Poveri ma bellici Coperta corta: è scontro tra il vicepresidente Ue Raffaele Fitto e la rappresentante dei territori: «Noi non siamo il bancomat dei paesi membri». I fondi vanno impiegati entro dicembre. Ma l’Italia è ultima nell’Ue per spesa Il dilemma di Meloni: «Non possiamo dire ai cittadini che i soldi ci sono solo per la difesa» I soldi per tagliare le tasse sui carburanti non possono essere più spesi perché il patto di stabilità non lo permette. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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Why Hungary Is BLOCKING Europe (The Orban Economy)

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