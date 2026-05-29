Camavinga Juve è lui l’ultimissima idea sul mercato! E i Blancos aprono inaspettatamente alla cessione | i dettagli

Da juventusnews24.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il giocatore francese, attualmente in forza ai Blancos, desidera maggiore spazio in squadra. La Juventus si è fatta avanti come possibile destinazione, e i Madrid sembrano disposti a considerare una cessione. La trattativa si concentra sull’uscita di Koopmeiners, che potrebbe facilitare il trasferimento. Spalletti, allenatore dei Blancos, ha mostrato interesse per l’eventuale arrivo del talento, ma ancora non ci sono accordi definitivi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Luca Fioretti Camavinga Juve, il talento francese vuole più spazio e piace a Spalletti: l’asse con i Blancos decolla, ma la chiave resta l’uscita di Koopmeiners. Il mercato della  Juventus  si accende con una clamorosa e suggestiva indiscrezione proveniente direttamente dalla Spagna. I dirigenti bianconeri, impegnati nella complessa opera di ricostruzione della rosa seguendo le precise linee guida tracciate da mister  Luciano Spalletti, hanno messo gli occhi con grande attenzione in casa del Real Madrid. Oltre al profilo di Brahim Díaz, da tempo monitorato, il nome nuovissimo e di assoluto spessore internazionale che emerge dalle valutazioni fatte alla Continassa è quello di  Eduardo Camavinga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

camavinga juve 232 lui l8217ultimissima idea sul mercato e i blancos aprono inaspettatamente alla cessione i dettagli
© Juventusnews24.com - Camavinga Juve, è lui l’ultimissima idea sul mercato! E i Blancos aprono inaspettatamente alla cessione: i dettagli
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Stiller Juve, è lui l’ultimissima idea per rinforzare la mediana: primi contatti positivi con l’agente, fissato il prezzoLa Juventus sta valutando l’acquisto di un centrocampista dello Stoccarda per rinforzare la mediana.

Juve, idea Real: Camavinga! Ecco come può arrivare in bianconeroIl centrocampista del Real Madrid, desideroso di più spazio in campo, potrebbe trasferirsi in prestito alla Juventus.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web