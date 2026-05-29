Il giocatore francese, attualmente in forza ai Blancos, desidera maggiore spazio in squadra. La Juventus si è fatta avanti come possibile destinazione, e i Madrid sembrano disposti a considerare una cessione. La trattativa si concentra sull’uscita di Koopmeiners, che potrebbe facilitare il trasferimento. Spalletti, allenatore dei Blancos, ha mostrato interesse per l’eventuale arrivo del talento, ma ancora non ci sono accordi definitivi.

di Luca Fioretti Camavinga Juve, il talento francese vuole più spazio e piace a Spalletti: l’asse con i Blancos decolla, ma la chiave resta l’uscita di Koopmeiners. Il mercato della Juventus si accende con una clamorosa e suggestiva indiscrezione proveniente direttamente dalla Spagna. I dirigenti bianconeri, impegnati nella complessa opera di ricostruzione della rosa seguendo le precise linee guida tracciate da mister Luciano Spalletti, hanno messo gli occhi con grande attenzione in casa del Real Madrid. Oltre al profilo di Brahim Díaz, da tempo monitorato, il nome nuovissimo e di assoluto spessore internazionale che emerge dalle valutazioni fatte alla Continassa è quello di Eduardo Camavinga. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Camavinga Juve, è lui l’ultimissima idea sul mercato! E i Blancos aprono inaspettatamente alla cessione: i dettagli

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