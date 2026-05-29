Calciomercato Roma Alajbegovic decide nel weekend | Scamacca è convinto vuole tornare in giallorosso

Alajbegovic deciderà nel fine settimana sul futuro di Scamacca, che desidera tornare in giallorosso. Dopo le partenze di El Shaarawy, Zaragoza e Ferguson, si intensificano le voci di mercato riguardo all’attaccante. La società sta valutando le opzioni per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. La decisione finale di Alajbegovic sarà comunicata nei prossimi giorni.

Dopo i vari addii in attacco, da El Shaarawy a Zaragoza fino a Ferguson e viste le insistenti voci che vedrebbero Dovbyk e Soulé lontani dalla capitale, la Roma ha l’obbligo di chiudere almeno un trequartista e un centravanti per dare all’allenatore di Grugliasco una rosa competitiva sui diversi fronti che terranno impegnati la formazione giallorossa nell’anno del centenario. Alajbegovic: la grande attesa. Alajbegovic, attualmente in ritiro con la propria nazionale per preparare al meglio il Mondiale che si disputerà quest’estate, è concentrato sulla massima competizione calcistica, ma guarda con cura anche al proprio futuro. Il calciatore non si è mai sentito parte integrante del progetto Bayer Leverkusen, che lo ha girato in prestito al Salisburgo, dove ha mostrato il suo eccelso talento siglando nove reti. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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MERCATO ROMA 2026: CHI DECIDE NESSUNO. ALAJBEGOVIC, I NOMI E IL PIANO PER I CONTI.

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