Boss il film che unisce talento visione e verità
Un attore è stato arrestato ieri sera durante le riprese di un film in città. La polizia ha fermato l’uomo con l’accusa di aver aggredito un membro del cast sul set. L’intervento è avvenuto intorno alle 21, dopo una segnalazione. Nessuno degli altri presenti ha riportato ferite gravi. La produzione è stata sospesa e i dettagli dell’accaduto sono al momento al vaglio delle forze dell’ordine.
L’intervista di GBT Magazine a Maurizio Nicchi svela l’anima del nuovo film di Antonella D’Agostino.. Il cinema indipendente continua a raccontare storie capaci di lasciare un segno, e Boss, il nuovo film scritto e diretto da Antonella D’Agostino, si inserisce con forza in questo panorama. Un progetto che unisce visione artistica, cura dei dettagli e un lavoro corale che valorizza talenti emergenti e professionalità consolidate. In occasione dell’uscita del film, il direttore di GBT Magazine, Alessandro Cardito, ha incontrato Saverio Production, direttore artistico dell’opera, per approfondire la genesi del progetto, le scelte creative e il significato più profondo di una produzione che punta a raccontare ambizione, fragilità e determinazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
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