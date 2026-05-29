Boss il film che unisce talento visione e verità

Notizia in breve

Un attore è stato arrestato ieri sera durante le riprese di un film in città. La polizia ha fermato l’uomo con l’accusa di aver aggredito un membro del cast sul set. L’intervento è avvenuto intorno alle 21, dopo una segnalazione. Nessuno degli altri presenti ha riportato ferite gravi. La produzione è stata sospesa e i dettagli dell’accaduto sono al momento al vaglio delle forze dell’ordine.