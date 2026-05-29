Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto carburanti quater, il governo ha aumentato i fondi disponibili e esteso le spese agevolabili per le imprese agricole. Il pacchetto di sostegni include un credito d’imposta fino al 30% e risorse aggiuntive per il 2026, con l’obiettivo di supportare il settore agricolo.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto carburanti quater, il governo ha rafforzato il pacchetto di sostegni destinati alle imprese agricole, ampliando la platea delle spese agevolabili e aumentando le risorse disponibili per il 2026. Il provvedimento interviene soprattutto sul fronte dei carburanti e dei fertilizzanti, per alleggerire almeno in parte i rincari sostenuti dagli operatori del comparto, attraverso contributi utilizzabili sotto forma di credito d’imposta. Più risorse per il bonus carburante agricolo. Con il decreto carburanti quater è stato aumentato il limite massimo delle risorse destinate al contributo straordinario per le imprese agricole. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Bonus agricoltura, più fondi e credito d’imposta fino al 30%: cosa cambia per le imprese

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