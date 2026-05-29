La biblioteca di San Miniato sarà intitolata a Collodi, autore di Pinocchio. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini e le associazioni locali. Alcuni ritengono che l’intitolazione renda omaggio alla figura dello scrittore, mentre altri criticano la scelta, definendola poco rappresentativa del territorio. La giunta comunale ha approvato il progetto senza modifiche, confermando l’intenzione di dedicare un luogo pubblico a Collodi. La cerimonia di intitolazione è prevista per il prossimo mese.

La biblioteca di San Miniato sarà intitolata a Collodi, papà di Pinocchio. "Un po’ di fumo negli occhi per distogliere l’attenzione dai problemi veri e seri – attacca Manola Guazzini (Gruppo Misto), e cioè la sua messa in sicurezza e la sua riapertura, dopo oltre due anni dalla chiusura, che, secondo quanto detto dal sindaco e da quanto scritto nei documenti ufficiali, dovrebbe riaprire entro il 30 giugno, cioè tra un mese: cosa del tutto improbabile". "Guarda caso gli annunci della giunta, perché tali sono, vengono fatti proprio nel giorno nel quale si discute una mia interpellanza sugli interventi di sicurezza nella biblioteca – sottolinea Guazzini –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Biblioteca intitolata a Collodi?: "Un po’ di fumo negli occhi"

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