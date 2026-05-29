In occasione di Soccer Aid, EA Sports ha lanciato una nuova Sfida Resa dei Conti su FC 26. La sfida permette di ottenere un bonus di +2 puntando su determinati giocatori. Berbatov e Jill Scott si fronteggiano in questa prova, che fa parte delle sfide Create Rosa (SBC). La nuova modalità è disponibile fino a data da definirsi e offre ai giocatori la possibilità di migliorare la squadra completando gli obiettivi specifici.

In occasione dell’evento benefico Soccer Aid, EA Sports ha rilasciato una nuova Sfida Creazione Rosa (SBC) Resa dei Conti (Showdown). Protagonisti di questo testa a testa sono due leggende del calcio: Jill Scott per l’Inghilterra e Dimitar Berbatov per il World XI. Il match si disputerà il 31 maggio e l’esito della sfida reale impatterà direttamente sulle card in gioco: il giocatore della squadra vincitrice riceverà un potenziamento di +2 OVR e un Playstyle+ (Stile di gioco+) aggiuntivo. In caso di pareggio, entrambi riceveranno un +1 OVR. Ecco l’analisi dettagliata delle due sfide per capire dove investire le proprie fodder. Jill Scott: Una diga fisica per il centrocampo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Berbatov sfida Jill Scott su FC 26: arriva la nuova Sfida Resa dei Conti per il Soccer Aid. Chi puntare per il +2?

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