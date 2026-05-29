Gli amici di Belen Rodriguez hanno riferito che la crisi della showgirl sarebbe iniziata a causa di un guasto alla serratura di una porta, che avrebbe causato un forte panico. La showgirl è stata ricoverata a Milano, e i testimoni hanno descritto l’episodio come improvviso e legato a un problema tecnico. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo alle cause o alle conseguenze dell’incidente.

Emergono nuovi dettagli sul caso del ricovero di Belen a Milano: secondo la versione degli amici, la situazione sarebbe nata da un guasto alla serratura che avrebbe provocato alla showgirl una crisi di panico. Belén Rodriguez è stata ricoverata lunedì al Policlinico di Milano dopo l'intervento dei Vigili del Fuoco e della Polizia, allertati dai vicini della showgirl che avrebbero sentito richieste di aiuto provenire dall'appartamento. Nelle ultime ore è emersa anche una versione fornita da alcuni amici, che tende a ridimensionare la dinamica inizialmente circolata. Secondo queste ricostruzioni, la showgirl si sarebbe trovata bloccata nel bagno per una serratura malfunzionante. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Belen Rodriguez, la versione degli amici sulla crisi: nel panico per una porta bloccata?

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Belen in crisi, la versione degli amici: Un comune incidente domestico. Il racconto

Notizie e thread social correlati

Malore Belén Rodriguez, la versione degli amici: “Si era solo bloccata la porta del bagno”Gli amici di Belén Rodriguez hanno dichiarato che il malore della showgirl si sarebbe verificato perché si era bloccata la porta del bagno, smentendo...

Come sta Belen Rodriguez: la versione dei vigili del fuoco e degli amiciBelen Rodriguez è tornata a casa dopo essere stata ricoverata in ospedale a seguito di un incidente domestico.

Temi più discussi: Belen è stata dimessa dall’ospedale. La versione dei soccorritori: Si esprimeva a monosillabi ed era chiusa in bagno; Belen, la versione degli amici cambia tutto: Solo un incidente domestico, cosa sarebbe successo davvero in casa sua; Belen Rodriguez in ospedale, i soccorritori: Stato confusionale, si esprimeva a monosillabi. Escluso gesto estremo; Belen in crisi, la versione degli amici: Un comune incidente domestico. Il racconto.

Belen Rodriguez, la versione degli amici: Si era bloccata la porta del bagno biccy.it/belen-rodrigue… #Belen x.com

Belen ed il ricovero, gli amici raccontano una versione ineditaBelen Rodriguez ed il ricovero all'ospedale di Milano, scendono in campo gli amici che svelano dettagli che cambierebbero la posizione della soubrette. notizie.it

Belen, la versione degli amici cambia tutto: Solo un incidente domestico, cosa sarebbe successo davvero in casa suaDopo giorni di indiscrezioni e ricostruzioni allarmanti, emerge un racconto molto diverso su quanto accaduto nell’appartamento milanese di Belen Rodriguez. libero.it