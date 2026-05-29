Malore Belén Rodriguez la versione degli amici | Si era solo bloccata la porta del bagno

Gli amici di Belén Rodriguez hanno dichiarato che il malore della showgirl si sarebbe verificato perché si era bloccata la porta del bagno, smentendo le versioni precedenti sulla gravità della situazione. Secondo quanto riferito, non ci sarebbe stato bisogno di interventi medici urgenti, e il problema sarebbe stato risolto senza complicazioni. La versione degli amici contrasta con le notizie che parlavano di un ricovero per motivi di salute.

La versione fornita dagli amici di Belén Rodriguez tenta di riscrivere completamente quanto emerso nelle ultime ore a proposito del malore e del ricovero della showgirl argentina. Secondo coloro che le stanno vicini, si sarebbe trattato solo di un banale incidente domestico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Belen Rodriguez torna ad Amici 25: smentita immediata alle rivelazioni di Fabrizio Corona

Notizie e thread social correlati

“Era in bagno, poi…”. Belen Rodriguez, parlano gli amici: cosa è successo in quelle ore drammaticheBelen Rodriguez è stata trovata in bagno in condizioni preoccupanti, secondo fonti vicine alla showgirl.

Leggi anche: Belen è stata dimessa dall’ospedale. La versione dei pompieri: “Si esprimeva a monosillabi ed era chiusa in bagno”

Temi più discussi: La volta buona 2025/26 - Belén Rodríguez, il malore in casa a Milano e il ricovero in ospedale - 26/05/2026 - Video; Belén Rodriguez e i soccorsi in casa: come sta e chi c'era al suo fianco dopo la paura; Belén Rodríguez: malore in casa e corsa in ospedale per la showgirl; Belen Rodriguez ricoverata in ospedale e poi dimessa: le urla, l'allarme dei vicini. Cosa è successo.

Belén Rodriguez dimessa dopo il malore a Milano: cosa sappiamo sul fatto accaduto a Brera wonderchannel.it/belen-rodrigue… x.com

Belén, l’Isola dei Famosi e De Martino, la ricostruzione delle ore prima del malore: Qualcosa non andavaStando alle ultime indiscrezioni il ricovero della showgirl argentina sarebbe arrivato dopo il ‘no’ di Mediaset per il reality: come (e con chi) sta ora ... libero.it

Belén Rodríguez dimessa dall’ospedale dopo il ricovero: il sospiro di sollievo di Cecilia. Come staLa showgirl argentina ha lasciato il Policlinico di Milano, dove era stata ricoverata in seguito a un malore lo scorso lunedì: il messaggio della sorella ... libero.it