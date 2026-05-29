Un noto personaggio pubblico ha riferito di aver affrontato una crisi di depressione dopo aver raggiunto il successo. Uno psichiatra ha confermato che la depressione può colpire anche chi ha successo, definendola “depressione da successo”. La persona ha condiviso di aver vissuto un periodo di forte disagio emotivo, mentre lo specialista ha spiegato che queste condizioni possono verificarsi anche in assenza di eventi traumatici evidenti.

Roma, 27 mag. (Adnkronos Salute) - Non solo Belen Rodriguez. L'ansia, la depressione e le crisi di panico sono disturbi molto diffusi e 'democratici' che non risparmiano persone di successo che appaiono realizzate, come nel caso della showgirl che ha più volte parlato dei suoi problemi di attacchi di panico e depressione, ricoverata lunedì e poi dimessa dopo una crisi. "Senza andare nel caso specifico, possono esserci problemi diversi, che si esprimono in forme differenti e che, di sicuro, possono riguardare anche personaggi che noi consideramo 'fortunati' per gli obiettivi raggiunti e per la loro notorietà. Anzi:... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Belen dopo l'emergenza, lo psichiatra: "Depressione? Esiste anche quella da successo"

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