Basta toccarci È una delle cose che sopportiamo meno e capita in continuazione Premete il pulsante e basta | lo sfogo di alcuni assistenti di volo
Diversi assistenti di volo hanno chiesto ai passeggeri di non toccarli, affermando che si tratta di comportamenti frequenti e fastidiosi. In particolare, hanno invitato i viaggiatori a premere il pulsante di richiesta e a evitare contatti indesiderati. La richiesta si basa su ripetuti episodi di tocchi indesiderati durante il servizio a bordo. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze o risposte da parte delle compagnie aeree coinvolte.
“ Smettetela di toccarci “. È l’appello, piuttosto insolito ma a quanto pare necessario, che diversi assistenti di volo stanno rivolgendo ai passeggeri. Secondo quanto raccontato dal New York Post, molti membri degli equipaggi lamentano di essere continuamente “ strattonati, pizzicati, toccati sulle spalle o afferrati ” durante i voli da viaggiatori che cercano di attirare la loro attenzione. Una situazione talmente frequente che alcuni assistenti di volo hanno iniziato a indossare spille e patch con la scritta “ No touching “, niente contatti fisici. “Accade praticamente sempre, si contano le volte in cui non succede”, ha raccontato Michelle Montez, assistente di volo con vent’anni di esperienza, intervenendo al podcast Jumpseat Chronicles. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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