Basta toccarci È una delle cose che sopportiamo meno e capita in continuazione Premete il pulsante e basta | lo sfogo di alcuni assistenti di volo

Notizia in breve

Diversi assistenti di volo hanno chiesto ai passeggeri di non toccarli, affermando che si tratta di comportamenti frequenti e fastidiosi. In particolare, hanno invitato i viaggiatori a premere il pulsante di richiesta e a evitare contatti indesiderati. La richiesta si basa su ripetuti episodi di tocchi indesiderati durante il servizio a bordo. Non sono stati forniti dettagli su eventuali conseguenze o risposte da parte delle compagnie aeree coinvolte.