Sono iniziati i lavori per l’ampliamento del porto, con la costruzione di nuovi moli di Ponente e Levante. L’intervento prevede l’allungamento delle strutture esistenti per aumentare le capacità di carico e migliorare le operazioni commerciali. Le imprese incaricate di gestire i cantieri sono state già selezionate, ma non sono stati ancora comunicati i nomi. Il progetto riguarda l’ampliamento delle banchine e l’installazione di nuove attrezzature portuali. I lavori sono stati avviati senza indicazioni sui tempi di completamento.

? Domande chiave Come cambierà l'economia locale con i nuovi moli di Ponente e Levante?. Chi gestirà operativamente i cantieri per l'allungamento delle strutture portuali?. Quali benefici concreti porterà il potenziamento del porto al settore turistico?. Perché questa infrastruttura è considerata strategica per il Mediterraneo?.? In Breve Molo Ponente esteso a 805 metri e molo Levante incrementato di 140 metri.. Raggruppamento Fincosit guida Zeta, E-marine e Fincantieri Infrastructure per i lavori.. Senatore Damiani annuncia futuro porto turistico per integrare funzioni industriali e ricreative.. Intervento potenzierà indotto locale e capacità di accoglienza per navi commerciali più grandi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Barletta, via ai lavori per il porto: nuovi moli per il commercio

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