auto contro scuolabus a mazara del vallo 14 bimbi feriti in macchina coppia con 5 ragazz

Un incidente a Mazara del Vallo ha coinvolto un’auto senza assicurazione e sotto sequestro, che si è scontrata con uno scuolabus. Quattordici bambini sono rimasti feriti. La vettura coinvolta trasportava cinque giovani e la collisione è avvenuta lungo una strada urbana. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità, che hanno trasportato i feriti in ospedale. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

AGI - Era senza assicurazione e sotto sequestro l'auto coinvolta in un incidente stradale che ha causato il ferimento di diversi bambini a Mazara del Vallo, nel Trapanese. Si tratta di una Nissan Qashqai con a bordo 7 persone, tra cui 5 bambini e una donna incinta, che è finita contro uno scuolabus condotto da un autista comunale con a bordo due assistenti e 9 bambini. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi all'altezza dell'incrocio tra la via Salemi alta e la via Rosario Ballatore. Il violento impatto ha provocato il ribaltamento su una fiancata dello scuolabus. Tutti gli occupanti dei due mezzi, tra cui 14 bambini, sono stati trasportati in ospedale. 🔗 Leggi su Agi.it

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Scontro tra scuolabus e auto a Mazara del Vallo: otto bambini feriti, due in gravi condizioni

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