Un incidente stradale si è verificato a Mazara del Vallo, coinvolgendo uno scuolabus e una Nissan Qashqai. Nell’impatto sono rimasti feriti 14 bambini, di cui due in condizioni gravi. L’incidente è avvenuto mentre il pulmino si dirigeva verso la Borgata Costiera. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire le operazioni di soccorso e ricostruire la dinamica dell’incidente.

AGI - Pauroso incidente stradale a Mazara del Vallo, nel trapanese: uno scuolabus diretto verso la Borgata Costiera si è scontrato con una Nissan Qashqai. Sul mezzo scolastico viaggiavano gli alunni della Santa Gemma-Boscarino-Pirandello accompagnati da assistenti del servizio comunale. Il bilancio dell'incidente è di 18 feriti, tra i quali 14 bambini e 4 adulti. Lo riferiscono i vigili del fuoco, che dal primo pomeriggio sono impegnati nel mettere in sicurezza l'area dell'incidente. I feriti sono stati trasportati in ospedale. Il sindaco racconta la dinamica dell'incidente. A RaiNew24 il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, spiega... 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Auto contro scuolabus a Mazara del Vallo, 14 bimbi feriti di cui 2 gravi

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Scontro tra scuolabus e auto a Mazara del Vallo: otto bambini feriti, due in gravi condizioni

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