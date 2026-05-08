Ascolti TV Venerdì 8 Maggio 2026 | i dati Auditel della prima serata

Da atomheartmagazine.com 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio 2026, sono stati diffusi i dati Auditel relativi agli ascolti televisivi della prima serata. I numeri indicano le percentuali di share e gli spettatori presenti davanti allo schermo. Questi dati vengono pubblicati ogni mattina e forniscono un quadro completo delle performance delle trasmissioni trasmesse nella serata precedente. I dati ufficiali permettono di capire quale programma abbia raccolto il maggior numero di telespettatori.

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Ascolti TV 8 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di venerdì 8 maggio 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. Ultimo aggiornamento: 08052026, 19:01 In breve. I dati di questa serata non sono ancora disponibili. Gli ascolti Auditel della prima serata di venerdì 8 maggio 2026 vengono pubblicati la mattina successiva. Torna qui domani mattina per trovare share, spettatori e il vincitore della serata.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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