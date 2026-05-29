L’allenatore dell’Arsenal ha dichiarato di aver visto negli occhi dei suoi giocatori la determinazione di puntare alla Champions League. Nel frattempo, il difensore Timber è tornato a disposizione dopo un infortunio. Il tecnico ha anche parlato della finale contro il Psg, lodando l’ex giocatore e allenatore Luis Enrique come esempio di professionalità.

Il tempo per capire dove ha portato l’Arsenal se lo prenderà domani, dopo questa partita. Mikel Arteta non ha tempo ora per rendersi conto di quello che ha fatto, di come i suoi sei anni e mezzo di lavoro hanno riportato i Gunners tra le grandi d’Inghilterra e ora anche d’Europa, con la finale di Champions League da giocare domani a Budapest contro il Psg. È solo questo che interessa al 44enne tecnico: la finale, la prossima partita, quella coppa così ambita che l’Arsenal nella sua storia non ha mai vinto da provare a conquistare. Il resto può aspettare: “Voglio andare in campo ora, stare con i miei giocatori, vivere il momento: al resto penseremo domani sera - dice in conferenza stampa nella pancia della Puskas Arena, rispondendo a una domanda della Gazzetta -. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Arteta: "Ho guardato gli occhi dei miei giocatori, questo Arsenal può prendersi la Champions"

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