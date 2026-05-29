Lunedì si prevede l'arrivo di un fronte di aria più fresca dal nord Europa. La prossima settimana si prevede un indebolimento dell'alta pressione, con un aumento dell’instabilità atmosferica. Sono attesi temporali e piogge in diverse zone. Le condizioni meteo cambieranno rispetto ai giorni precedenti, con una maggiore variabilità e possibili rovesci. Non sono previste ondate di caldo significative, ma si registreranno comunque variazioni di temperatura.

La prossima settimana sarà caratterizzata da un indebolimento dell'alta pressione e da un aumento dell'instabilità atmosferica. Come descritto da meteogiuliacci.it tra lunedì 1 e martedì 2 giugno un fronte proveniente dal Nord Europa porterà piogge e temporali soprattutto al Nord, con possibili supercelle e locali grandinate. I fenomeni interesseranno anche parte del centro ma solo per alcune ore. Mercoledì 3 giugno è atteso un nuovo impulso perturbato con piogge intense e un calo delle temperature, in particolare su Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna e gran parte del centro. Dopo una breve pausa prevista per giovedì 4 giugno, nella seconda parte della settimana potrebbe arrivare un nuovo peggioramento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - "Arrivano lunedì". MeteoGiuliacci: cosa si avvicina dal nord Europa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Firenze si avvicina al Nord Europa. Parte il volo per HelsinkiA Firenze è stato inaugurato un nuovo collegamento aereo diretto per Helsinki, operato dalla compagnia Finnair.

Arrivano correnti fresche dal nord Europa, ma lo “sgambetto” al primo maggio non va a segnoNelle prossime ore, correnti più fresche provenienti dal nord Europa si muoveranno verso l’Italia, legate a una saccatura artica che ha portato neve...

Temi più discussi: Meteo Giuliacci, ecco la fiammata da 35 gradi: Caldo estivo. Dove e quando; MeteoGiuliacci: Weekend con caldo estivo. Dove arrivano le temperature; MeteoGiuliacci, arriva il caldo ma solo al nord. Occhio al vento: Darà fastidio.

Weekend con caldo estivo. MeteoGiuliacci: dove arrivano le temperature #21maggio #iltempoquotidiano iltempo.it/attualita/2026… x.com

MeteoGiuliacci: Weekend con caldo estivo. Dove arrivano le temperatureNel weekend del 23 e 24 maggio l’Italia sarà interessata da una forte alta pressione che garantirà tempo stabile e temperature decisamente sopra la media stagionale. Le massime toccheranno i 28-30°C a ... msn.com

meteo nel piatto: da lunedì arrivano piogge abbondanti e venti forti, consigli su cosa mangiare e bereLa prossima settimana segnerà una svolta importante a livello stagionale: sono previsti infatti i primi forti sistemi perturbati innescati dallo scontro tra masse d'aria diametralmente opposte che, ... ilmeteo.it