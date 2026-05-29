Durante l’intervista in diretta sul caso Garlasco, le luci si sono improvvisamente spente, interrompendo le dichiarazioni di Angela Taccia su Andrea Sempio. L’interruzione tecnica si è verificata mentre la giornalista stava parlando, causando un blackout che ha fermato la trasmissione. Nessun altro dettaglio o spiegazione è stata fornita al momento. La trasmissione è stata momentaneamente sospesa per ripristinare le condizioni di regolare messa in onda.

Le luci si spengono in diretta durante l’intervista sul caso Garlasco. Un imprevisto tecnico ha interrotto uno dei momenti più seguiti della puntata di Ore 14 Sera dedicata al caso Garlasco. Mentre Angela Taccia stava rispondendo alle domande in studio, le luci del programma si sono improvvisamente spente, lasciando per alcuni istanti il set televisivo al buio. L’episodio è avvenuto durante una delle rarissime interviste televisive concesse dalla legale che, insieme al collega Liborio Cataliotti, difende Andrea Sempio nell’ambito della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi. Cosa stava dicendo Angela Taccia quando è avvenuto il blackout. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Angela Taccia in diretta sul caso Garlasco, improvviso blackout durante le sue dichiarazioni su Andrea Sempio

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Un blackout improvviso ha interrotto l’intervista ad Angela Taccia a Ore 14 Sera mentre l’avvocata parlava del caso #Garlasco. Lo studio di Rai 2 è rimasto al buio dopo un fulmine caduto durante la diretta. x.com

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