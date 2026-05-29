Una proposta di banconota da 250 dollari con il volto di Donald Trump sta suscitando dibattiti tra i funzionari dell’amministrazione americana. La valuta, ancora in fase di discussione, potrebbe essere utilizzata per le celebrazioni dell’America 250. Non ci sono conferme ufficiali sulla produzione o distribuzione di questa banconota, ma l’idea ha attirato attenzione sui possibili cambiamenti nelle emissioni monetarie.

Una possibile banconota da 250 dollari con il volto di Donald Trump sarebbe al centro di discussioni interne all’amministrazione statunitense. Secondo quanto riportato dal Washington Post, alcuni esponenti vicini al presidente avrebbero spinto per la creazione di un nuovo taglio commemorativo in vista del 250° anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti. L’iniziativa, sostenuta da due funzionari di alto livello del Dipartimento del Tesoro, avrebbe però incontrato diversi ostacoli sul piano normativo e burocratico. La legislazione americana, infatti, prevede che sulle banconote possano comparire esclusivamente persone decedute, rendendo quindi complessa l’eventuale approvazione del progetto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - “America 250”, per le celebrazioni possibile immagine di Trump su banconote

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Le Japon et lArticle 9 : le paradoxe dune puissance militaire - Documentaire AT

Notizie e thread social correlati

Trump vuole una banconota da 250 dollari con la sua immagineIl presidente degli Stati Uniti ha richiesto ufficialmente la stampa di una nuova banconota da 250 dollari che riporti la propria immagine.

San Leucio: al via le celebrazioni per i 250 anni di ‘utopia reale’A 250 anni dalla sua nascita, San Leucio si appresta a celebrare un evento che ricorda la fondazione di un complesso storico noto come esempio di...

Argomenti più discussi: Trump vuole il suo volto sulla banconota da 250 dollari, prototipi e bozze grafiche già pronti; America 250, festa sul National Mall con Flo Rida, Vanilla Ice e Martina McBride; America 250, per le celebrazioni possibile immagine di Trump su banconote; Freedom 250 rivela che Martina McBride e Flo Rida si esibiranno alla Great American State Fair.

I nominati da Trump spingono per una banconota da 250 dollari con il suo ritratto reddit

250 anni di preghiere per la nazione? Aggiornamenti verso il #4luglio #fourthofjuly #America250 Il raduno di preghiera sul National Mall di domenica scorsa, 17 maggio, è stato indetto in vista del 250° anniversario della Dichiarazione di indipendenza, il pross x.com

Quella che dovrebbe essere un’occasione per riscoprire le idee e i principi della Dichiarazione d’Indipendenza ora rischia di diventare una macchina promozionale e una ...Si chiama America 250 e ne sentiremo parlare fino alla noia. È la celebrazione del duecentocinquantesimo anniversario della Dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti, iniziativa lunga un anno che ... linkiesta.it