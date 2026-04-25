Il Napoli ha battuto la Cremonese con un punteggio di 4-0 in una partita di Serie A. Durante l'incontro, alcuni giocatori si sono distinti per le loro prestazioni, tra cui De Bruyne e McTominay, che hanno ricevuto valutazioni positive. La gara si è svolta senza incidenti rilevanti, con il Napoli che ha controllato il gioco fin dall'inizio, portando a casa una vittoria importante nel campionato.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. NAPOLI, ITALIA – 24 APRILE: Kevin De Bruyne di SSC Napoli celebra dopo aver segnato il terzo gol della sua squadra durante la partita di Serie A tra SSC Napoli e US Cremonese allo Stadio Diego Armando Maradona. Napoli ha chiuso la gara con un convincente 4-0, aumentando la propria posizione di classifica e avvicinandosi all’obiettivo Champions League. Nel corso della partita, Kevin De Bruyne è stato senza dubbio il Man of the Match secondo Football Italia. Il suo gol, accompagnato da un’assist magistrale per il primo gol di McTominay, ha dimostrato il suo potenziale e la sua capacità di creare occasioni.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Napoli travolge la Cremonese 4-0: valutazioni dei giocatori con De Bruyne e McTominay protagonisti.

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