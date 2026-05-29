Un richiamo alimentare coinvolge alcuni supermercati italiani dopo il rilevamento di un virus nei molluschi. Un controllo ufficiale ha trovato il norovirus in un lotto di ostriche vendute in diversi punti vendita. L’allerta è stata comunicata ai consumatori con un divieto di acquisto e consumo del prodotto. Non sono stati segnalati casi di malattia, ma l’azienda ha preso immediatamente provvedimenti di ritiro. La vendita delle ostriche è stata sospesa in attesa di ulteriori analisi.

Un nuovo richiamo alimentare riguarda alcuni supermercati italiani dopo che un controllo ufficiale ha rilevato la presenza di un virus potenzialmente pericoloso in un lotto di ostriche. Il prodotto è stato immediatamente ritirato dal mercato a scopo precauzionale per tutelare la salute dei consumatori. Il richiamo interessa ostriche concave commercializzate con il marchio I.Wai Food e vendute nei punti vendita Esselunga. Le analisi effettuate sul prodotto hanno individuato la presenza di norovirus genogruppo II, agente responsabile di gastroenteriti acute particolarmente contagiose. Il lotto coinvolto è identificato dal numero 26-B1885, con data di scadenza fissata al 28 maggio 2026. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Allarme norovirus, non mangiatele”: scatta il ritiro da tutti i supermercati

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