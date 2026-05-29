Una persona ha subito la perdita totale dei denti e sta valutando tra le opzioni All-on-4 e All-on-6 per la ricostruzione. Entrambe le soluzioni prevedono impianti per sostenere una protesi completa, ma differiscono nel numero di impianti utilizzati. La scelta influisce sulla stabilità e sulla durata della protesi. La decisione viene presa considerando le condizioni ossee e le esigenze di masticazione.

Perdere tutti i denti — o quasi — è un’esperienza che cambia profondamente la qualità della vita. Mangiare, parlare, sorridere: tutto diventa più difficile. Per anni, la protesi rimovibile è stata l’unica alternativa accessibile. Oggi non è più così. Gli impianti a supporto fisso per arcata completa hanno trasformato le possibilità. E tra le soluzioni più diffuse ci sono due approcci: l’All-on-4 e l’All-on-6. Il nome indica il numero di impianti usati per supportare un’intera arcata dentale. Come funziona l’All-on-4. Il concetto alla base dell’All-on-4 è elegante nella sua semplicità: quattro impianti, posizionati strategicamente nell’osso mascellare o mandibolare, supportano una protesi fissa completa. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - All-on-4 o All-on-6: quale soluzione scegliere per sostituire tutti i denti?

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