Alessandra Mussolini pronta a incendiare Roma | i dettagli del party

Alessandra Mussolini organizza un party a Palazzo Brancaccio per celebrare la vittoria di un concorrente del Grande Fratello VIP. L'evento si terrà nella storica sede, con invitati e decorazioni in linea con l'occasione. La festa si svolgerà in una cornice elegante, con dettagli curati e musica dal vivo. Nessuna altra informazione è stata comunicata sui partecipanti o sul programma della serata.

Alessandra Mussolini pronta a incendiare Roma: il party per celebrare la vittoria del Grande Fratello VIP sarà a Palazzo Brancaccio. Roma si prepara a una notte destinata a far parlare di sé per settimane. Lusso, spettacolo e un pizzico di provocazione: Alessandra Mussolini ha deciso di celebrare la sua trionfale vittoria al Grande Fratello VIP con un evento esclusivo che promette di trasformarsi nell’appuntamento mondano più discusso dell’inizio estate. Leggi anche Napoli, appuntamento a due: Lucia e Renato confermano la sintonia dopo il GF VIP Nelle ultime ore l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato: “La festa per la Mussolini sarà il 5 giugno a palazzo Brancaccio. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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