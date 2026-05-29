Alberi la preoccupazione di Legambiente
Legambiente ha espresso preoccupazione dopo il voto amministrativo che ha confermato Marco Panieri come sindaco. La nota sottolinea che il 72,56% dei votanti del centrosinistra si è espresso in modo chiaro, paragonando questa cifra a quella raggiunta dal Pci nel 1948. La riflessione si concentra sulla forte affermazione del centrosinistra e sui possibili effetti sulla gestione della città, senza ulteriori commenti o analisi.
"Il 72,56% al centrosinistra parla chiaro, nemmeno il Pci nel 1948 ambì a tanto". Parte da qui la riflessione di Legambiente dopo il voto amministrativo che ha riconfermato Marco Panieri alla guida della città. Gli ambientalisti leggono infatti l’esito delle urne come una piena legittimazione del modello di sviluppo perseguito in questi anni dalla giunta. "Non ci sono più alibi", attacca l’associazione, che mette in fila tutte le questioni sulle quali negli ultimi anni si sono concentrate le contestazioni ambientaliste: "Basta polemiche sul taglio degli alberi, sul super sbancamento del Lungofiume per mettere in sicurezza l’autodromo, sulle milionate di euro pubblici investite nel circuito, sul consumo di suolo per la logistica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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