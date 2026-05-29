alberi la preoccupazione di legambiente

Notizia in breve

Legambiente ha espresso preoccupazione dopo il voto amministrativo che ha confermato Marco Panieri come sindaco. La nota sottolinea che il 72,56% dei votanti del centrosinistra si è espresso in modo chiaro, paragonando questa cifra a quella raggiunta dal Pci nel 1948. La riflessione si concentra sulla forte affermazione del centrosinistra e sui possibili effetti sulla gestione della città, senza ulteriori commenti o analisi.