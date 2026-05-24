Alberi infestati alla scuola di via Brambilla quale rischio per i bimbi? | la preoccupazione per la Takahashia japonica

Una segnalazione denuncia la presenza di alberi infestati da Takahashia japonica nell’area verde di una scuola di via Brambilla. La presenza di questo insetto, noto anche come punteruolo asiatico, è stata riscontrata sui rami di alcuni alberi, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza dei bambini che frequentano l’istituto. Nessuna misura è ancora stata adottata per intervenire sugli alberi.

La Takahashia japonica continua a far parlare anche nel Comasco e ora una segnalazione riguarda direttamente l’area verde di una scuola cittadina. A scrivere alla redazione è stato un lettore che racconta di aver notato “gli alberi del giardino della scuola di via Brambilla infestati dal. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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