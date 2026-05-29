Al Senato è stato presentato il rapporto ONU sui Territori palestinesi occupati, con la relatrice speciale Francesca Albanese. Nel documento si afferma che la tortura viene praticata come sistema e che circa 4.000 persone risultano ancora disperse. La presentazione ha segnato la prima volta in Italia in cui si discute pubblicamente di questi dati.

In Senato è stato presentato per la prima volta in Italia il rapporto della relatrice speciale delle Nazioni Unite sui Territori palestinesi occupati, Francesca Albanese. All’incontro hanno partecipato esponenti politici italiani, tra cui Peppe De Cristofaro, Laura Boldrini e Dario Carotenuto. Il documento, basato su centinaia di testimonianze, affronta il tema delle presunte violazioni dei diritti umani nei territori occupati, con particolare attenzione alle condizioni di detenzione. Albanese sostiene che tali pratiche non siano episodi isolati, ma parte di un sistema più ampio, descrivendo le strutture detentive come luoghi in cui la violenza avrebbe assunto carattere sistemico. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Albanese al Senato: “Tortura sui palestinesi come sistema, 4mila dispersi”

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Mo, Albanese: Israele pratica tortura come parte e metodo del genocidio

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