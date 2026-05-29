AIK-Sirius sabato 30 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Da infobetting.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato alle 15 si sfidano AIK e Sirius nel decimo turno di Allsvenskan. La capolista Sirius punta alla nona vittoria consecutiva in trasferta contro una squadra che si trova a metà classifica. AIK arriva dalla vittoria nel derby contro l’Hammarby, mentre Sirius cerca di mantenere il primato in classifica. Le formazioni ufficiali e i pronostici sono stati annunciati, con attesa per un match equilibrato.

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Turno numero 10 di Allsvenskan e la capolista Sirius cerca la nona vittoria sul campo dell’AIK.  Gli gnaget di Riveiro vivacchiano al momento a metà classifica, reduci comunque dalla bella vittoria nel derby contro l’Hammarby. Una squadra che deve ancora trovare una sua identità, soprattutto a livello offensivo dove non riesce a concretizzare quanto prodotto. I nerazzurri di Engelmark intanto hanno vinto l’ottava gara su. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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