AIK-Sirius sabato 30 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Notizia in breve

Sabato alle 15 si sfidano AIK e Sirius nel decimo turno di Allsvenskan. La capolista Sirius punta alla nona vittoria consecutiva in trasferta contro una squadra che si trova a metà classifica. AIK arriva dalla vittoria nel derby contro l’Hammarby, mentre Sirius cerca di mantenere il primato in classifica. Le formazioni ufficiali e i pronostici sono stati annunciati, con attesa per un match equilibrato.