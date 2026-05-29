AIK-Sirius sabato 30 maggio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici

Sabato 30 maggio alle 15, la capolista Sirius affronta l’AIK nel decimo turno di Allsvenskan. Sirius cerca la nona vittoria consecutiva in trasferta, mentre l’AIK, attualmente a metà classifica, arriva dopo aver vinto il derby contro l’Hammarby. La squadra di casa ha ottenuto due vittorie nelle ultime cinque partite, quella ospite non ha subito sconfitte nelle ultime tre gare.

Turno numero 10 di Allsvenskan e la capolista Sirius cerca la nona vittoria sul campo dell’AIK. Gli gnaget di Riveiro vivacchiano al momento a metà classifica, reduci comunque dalla bella vittoria nel derby contro l’Hammarby. Una squadra che deve ancora trovare una sua identità, soprattutto a livello offensivo dove non riesce a concretizzare quanto prodotto. I nerazzurri di Engelmark intanto hanno vinto l’ottava gara su. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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