Il fiore si posiziona facilmente in terrazzi e ai bordi delle aiuole, preferibilmente in zone luminose e riparate. La fioritura inizia a fine giugno e dura circa un mese, offrendo uno spettacolo di decine di fiorellini che si raccolgono in una sfera sospesa in cima a uno stelo lungo. La pianta richiede annaffiature regolari e un terreno ben drenato.

C’è un fiore che a fine giugno trasforma terrazzi e bordure in piccoli spettacoli d’estate, e lo fa con una forma che è impossibile non notare: una sfera, sospesa in cima a uno stelo lungo, composta da decine di fiorellini. È l’agapanto. Lo chiamano “giglio africano”, e non è una pianta difficile: chiede sole, un terreno che non trattenga l’acqua e poco altro. Cos’è l’agapanto: le caratteristiche. L’agapanto, nome botanico Agapanthus, è una perenne che arriva da lontano: la sua terra d’origine è l’Africa meridionale. Da lì porta con sé un’eleganza un po’ esotica e l’amore per la luce. Le foglie sono nastriformi, lunghe, di un verde pieno; dal centro del ciuffo si alzano steli rigidi che terminano in quelle infiorescenze tondeggianti a ombrella, composte da tantissimi piccoli fiori tubolari. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Agapanto, dove posizionarlo e quanto dura la fioritura

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