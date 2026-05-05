Il Coleus è una pianta molto apprezzata per le sue foglie dai colori vivaci e variopinti. Per farla crescere in modo ottimale, è importante posizionarla in un luogo che riceva luce indiretta o parziale, evitando l'esposizione diretta al sole forte. Quanto all’acqua, questa pianta preferisce un terreno costantemente umido, senza ristagni, e richiede annaffiature regolari, soprattutto durante i mesi più caldi.

Tra tutte le piante colorate, il Coleus è davvero speciale e possiamo dire che compie il giro completo della tavolozza dei colori. Verde lime, fucsia acceso, bordeaux, giallo limone, viola scurissimo, e tutte le combinazioni che possiamo immaginare, spesso sulla stessa foglia. Non passa proprio inosservata e da qualche stagione è tornata di moda. Vediamo allora come coltivarla, dove è meglio sistemarla in casa e quanta acqua chiede per restare bella tutto l’anno. Cos’è il Coleus e le caratteristiche. Quanto alle dimensioni, dipende molto da come la coltiviamo. In vaso si tiene mediamente sui 40-60 centimetri, mentre in piena terra, soprattutto al sud o in giardini particolarmente accoglienti, può arrivare a superare il metro.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Coleus, dove posizionarlo e quanta acqua vuole

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