Un pasticciere di lunga data, noto per aver deliziato molte generazioni di pesaresi, è deceduto. La sua famiglia ha condiviso che Serafino Serafini aveva un ruolo speciale nella comunità locale, entrando nel cuore di molte persone con le sue creazioni. La notizia ha suscitato cordoglio tra i residenti, che ricordano con affetto il suo contributo nel settore della pasticceria. La sua attività nel porto di Pesaro era diventata un punto di riferimento per molti cittadini.

Pesaro, 29 maggio 2026 – Una famiglia, quella di Serafino Serafini, che ha addolcito la vita di migliaia di pesaresi. Perché era uno dei punti cardinali delle pasticcerie storiche della città. In via Cecchi. Lì, in quella stanza lunga e stretta, un via vai continuo di clienti. Dalle colazioni fino al dolce domenicale. Da oltre 70 anni. Una famiglia, la sua, che ha addolcito le giornate di tanti, ma che negli ultimi anni ha vissuto tra amarezze e dolori. L'addio al capostipite dei mastri pasticcieri. E’ morto il capostipite di questi mastri-pasticcieri, Serafino Serafini che aveva aperto bottega nel 1956. Era nato nel 1931, aveva 95 anni, e viveva assieme alla moglie Silvana nel quartiere di Soria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Serafino, storico pasticciere del porto. “Era entrato nel cuore di tanti”

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