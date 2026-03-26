L’Italia ha deciso di disputare il primo playoff mondiale contro l’Irlanda del Nord a Bergamo, scegliendo lo stadio dell’Atalanta. La decisione è stata giustificata pubblicamente da un rappresentante della squadra, che ha manifestato soddisfazione per questa scelta. La scelta si basa sulla convinzione che altri stadi come l’Olimpico, San Siro o il Maradona non avrebbero garantito un’adeguata affluenza di pubblico.

La scelta di giocare il primo playoff mondiale contro l’Irlanda del Nord a Bergamo, nello stadio dell’Atalanta è stata rivendicata con un certo orgoglio da Gattuso in persona. Ma per il Guardian nasconde un po’ di polvere sotto il tappeto. Secondo il giornale inglese infatti “Gattuso si è rifiutato di incolpare i tifosi italiani per la scarsa considerazione che nutrono nei confronti della nazionale”, ma “la disputa di questa partita in uno stadio con una capienza inferiore a 25.000 posti, sembra proprio una dimostrazione di indifferenza”. Secondo il Guardian “l’Italia avrebbe sicuramente cercato di destabilizzare l’Irlanda del Nord con l’atmosfera di Milano, Napoli o Roma, se avesse avuto la sensazione di poterlo fare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - L’Italia gioca a Bergamo, perché sanno che non avrebbero riempito l’Olimpico, San Siro o il Maradona

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