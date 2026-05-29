A Napoli la Nazionale della Palestina in campo contro la Nazionale Cantanti al Maradona

La Nazionale palestinese ha disputato la sua prima partita in Italia, giocando allo Stadio Maradona di Napoli contro la Nazionale Cantanti. La gara si è svolta in un contesto di beneficenza.

Stasera per la prima volta la Nazionale palestinese gioca in Italia: allo Stadio Maradona di Napoli, la sfida di beneficenza contro la Nazionale Cantanti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Palestina in campo il 29 maggio, la partita al Maradona contro il Napoli world

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Questo venerdì, 29 maggio, allo stadio Maradona di Napoli, una selezione all-stars della #Palestina affronterà il 'Napoli World' (la Nazionale italiana cantanti più alcuni ex calciatori) per un incontro di beneficenza. x.com

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