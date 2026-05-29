80 anni dal diritto di voto alle donne | convegno dell’Anpi Giugliano
Si è svolto un convegno organizzato dall’Anpi a Giugliano per ricordare gli 80 anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne. L’evento ha coinvolto relatori e partecipanti, evidenziando l’importanza di questa conquista civica. L’iniziativa ha celebrato il passaggio da un sistema esclusivo a uno più inclusivo, con interventi che hanno ripercorso le tappe storiche e legislative di questa modifica. La discussione si è concentrata sui progressi e le sfide ancora presenti nel percorso di parità.
Ottanta anni dal diritto di voto alle donne: ieri un momento di confronto organizzato dall'Anpi al centro Auser di Giugliano. Una ricorrenza che celebra una delle più importanti conquiste civili della storia italiana. L’iniziativa ha visto la partecipazione di istituzioni, associazioni e cittadini, offrendo un momento di riflessione sul percorso di emancipazione femminile e sull’importanza della partecipazione delle donne alla vita democratica del Paese. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
80 anni dal diritto di voto alle donne: convegno dell'Anpi Giugliano
Notizie e thread social correlati
“Dal diritto di voto alle leggi delle donne che hanno cambiato l’Italia”, convegno con AscaniIl 13 maggio, alle 11, nella Sala della Regina di Montecitorio, si terrà un convegno intitolato “Dal diritto di voto alle leggi delle donne che hanno...
L‘ANPI e l’80° anniversario della Repubblica Italiana a MolfettaL'ANPI sezione di Molfetta Giovanni e Tiberio Pansini propone una serie di eventi per ricordare la nascita della Repubblica Italiana a seguito del referendum popolare di 80 anni fa, che vide, per la ... molfettaviva.it
Il 2 giugno il convegno Anpi per l’80esimo anniversario della Repubblica italianaIl 2 giugno il convegno Anpi per l'80esimo anniversario della Repubblica italiana. Vetralla - Si terrà nel pomeriggio nei locali della sala conferenze del Palazzo Zelli ... tusciaweb.eu