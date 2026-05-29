80 anni dal diritto di voto alle donne | convegno dell’Anpi Giugliano

Da teleclubitalia.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Si è svolto un convegno organizzato dall’Anpi a Giugliano per ricordare gli 80 anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne. L’evento ha coinvolto relatori e partecipanti, evidenziando l’importanza di questa conquista civica. L’iniziativa ha celebrato il passaggio da un sistema esclusivo a uno più inclusivo, con interventi che hanno ripercorso le tappe storiche e legislative di questa modifica. La discussione si è concentrata sui progressi e le sfide ancora presenti nel percorso di parità.

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Ottanta anni dal diritto di voto alle donne: ieri un momento di confronto organizzato dall'Anpi al centro Auser di Giugliano. Una ricorrenza che celebra una delle più importanti conquiste civili della storia italiana. L’iniziativa ha visto la partecipazione di istituzioni, associazioni e cittadini, offrendo un momento di riflessione sul percorso di emancipazione femminile e sull’importanza della partecipazione delle donne alla vita democratica del Paese. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

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80 anni dal diritto di voto alle donne: convegno dell'Anpi Giugliano

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