80 anni dal diritto di voto alle donne | convegno dell’Anpi Giugliano

Notizia in breve

Si è svolto un convegno organizzato dall’Anpi a Giugliano per ricordare gli 80 anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne. L’evento ha coinvolto relatori e partecipanti, evidenziando l’importanza di questa conquista civica. L’iniziativa ha celebrato il passaggio da un sistema esclusivo a uno più inclusivo, con interventi che hanno ripercorso le tappe storiche e legislative di questa modifica. La discussione si è concentrata sui progressi e le sfide ancora presenti nel percorso di parità.