Circolano sui social media immagini che mostrano presunte prime pagine di cinque quotidiani internazionali, tra cui Bild, Liverpool Echo e The Jerusalem Post, con riferimenti a Zelensky e alla cocaina. Tuttavia, tutte le immagini sono state smentite come false e non corrispondono a pubblicazioni reali di questi giornali. Nessuna delle testate ha pubblicato articoli o copertine con tali contenuti.

Sui social circolano le immagini di presunte prime pagine di cinque quotidiani internazionali. Parliamo della tedesca Bild, la britannica Liverpool Echo e l’israeliana The Jerusalem Post. Tutte datate 12 maggio 2026, tutte dedicate all’intervista dell’ex portavoce di Zelensky, Yulia Mendel, a Tucker Carlson. Titoli su cocaina, dipendenze, propaganda «alla Goebbels». La narrazione che le accompagna sostiene che «la stampa straniera ha risposto con interesse» alle «rivelazioni» di Mendel. Nessuna di queste copertine è reale, ma sono state rilanciate anche dalla TV russa. Per chi ha fretta. Su Facebook e X circolano immagini di presunte prime pagine di cinque quotidiani internazionali, tutte datate 12 maggio 2026, con titoli su Zelensky e la cocaina legati all’intervista di Yulia Mendel a Tucker Carlson. 🔗 Leggi su Open.online

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Zelenskys Press Secretary Reveals All: Cocaine, Cover-ups, and the Only Obstacle Preventing Peace

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