xbox game pass chiude maggio con una valanga di giochi

A fine maggio e all’inizio di giugno 2026, Microsoft ha comunicato l’arrivo di una serie di nuovi giochi su Xbox Game Pass. La lista comprende titoli destinati a diverse piattaforme, tra cui Xbox Series X|S, Xbox One, PC e il servizio di gioco in streaming. Questa selezione mira ad ampliare e diversificare il catalogo disponibile per gli utenti iscritti al servizio. La società ha diffuso i dettagli sui giochi in arrivo, senza fornire ulteriori informazioni sui titoli specifici o sui tempi di disponibilità.

Microsoft ha annunciato una nuova serie di giochi in arrivo su Xbox Game Pass tra la fine di maggio e l’inizio di giugno 2026, con un calendario che punta a rendere il catalogo più vario e competitivo su Xbox Series XS, Xbox One, PC e gioco via nuvola. La novità più pesante è senza dubbio Forza Horizon 6, titolo capace da solo di attirare grande attenzione grazie alla forza del marchio, alla popolarità della serie e al ruolo che le corse arcade hanno sempre avuto nell’ecosistema Xbox. Accanto a questo nome, però, la nuova ondata non si limita a una sola grande uscita, perché porta nel servizio anche giochi di ruolo, avventure cooperative, gestionali, enigmi, esperienze familiari e produzioni indipendenti dal carattere molto riconoscibile. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

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