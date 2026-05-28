Cosa: La World Cup Rome 2026, la primissima tappa ufficiale e internazionale del World Skateboarding Tour valida per accumulare punteggio per le qualificazioni ai Giochi Olimpici.. Dove e Quando: A Roma, suddivisa tra il Big Babol “The Spot” di Ostia (dal 7 al 14 giugno) e lo Skatepark di Colle Oppio al centro di Roma (dal 14 al 21 giugno).. Perché: Per vivere in prima persona l’energia vibrante della cultura urban, ammirare le evoluzioni dei più grandi talenti mondiali e assistere alla riqualificazione sportiva del territorio cittadino.. L’adrenalina pura e la passione giovanile tornano a scorrere vivaci lungo le strade della Città Eterna, che si sta preparando ad accogliere ancora una volta la massima élite mondiale delle discipline su rotelle. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - World Cup Rome 2026: Roma torna Capitale Mondiale dello Skateboarding

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2026 World Cup WATCH: France & Roma's Manu Koné

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