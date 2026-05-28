Weekend a Roma | 5 eventi da non perdere sabato 30 e domenica 31 maggio

Nel fine settimana di sabato 30 e domenica 31 maggio, a Roma sono previsti cinque eventi principali. Ci saranno esposizioni di arte all’aperto, concerti e spettacoli musicali, oltre a mercatini e iniziative culturali in diversi quartieri della città. Alcuni eventi si svolgeranno in spazi pubblici, altri in sedi dedicate, coinvolgendo artisti e musicisti locali. Le manifestazioni sono aperte al pubblico e gratuite, con orari variabili e modalità di accesso differenziate a seconda dell’evento.

Roma si prepara a vivere un nuovo weekend ricco di appuntamenti, tra arte all’aperto, musica, teatro itinerante, festival urbani e concerti per famiglie: s abato 30 e domenica 31 maggio tra le mille occasioni che offre la città ne abbiamo selezionate cinque diverse per attraversare quartieri, piazze e parchi con lo sguardo curioso di chi cerca cultura, socialità e intrattenimento. Dal centro storico ai municipi, il weekend romano diventa un piccolo atlante di esperienze da scoprire. Eventi Roma nel weekend del 30 e 31 Maggio: 100 Pittori Via Margutta. Dal 29 al 31 maggio, Piazza Sempione ospita il ritorno dei Cento Pittori Via Margutta, dopo il successo della prima edizione del 2025. 🔗 Leggi su Funweek.it

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