La nazionale maschile di pallavolo torna in campo questo fine settimana per i primi test match della stagione, in preparazione agli Europei 2026. La squadra, guidata da Ferdinando De Giorgi, si allena dopo aver vinto il titolo mondiale. I incontri saranno trasmessi su Sky e rappresentano il primo passo nel percorso verso il torneo continentale.

Dopo il trionfo mondiale, è tempo di ripartire. La Nazionale maschile di pallavolo guidata da Ferdinando De Giorgi si prepara per gli Europei 2026 e questo weekend i campioni del mondo tornano in campo per i primi test match della stagione. Due appuntamenti imperdibili per gli appassionati, entrambi trasmessi in diretta su Sky e in streaming su NOW. Vediamo il programma completo. Italia-Belgio e Italia-Turchia: i primi test verso gli Europei. Il calendario azzurro si apre sabato 30 maggio con la sfida contro il Belgio, in programma alle 21 su Sky Sport Arena. La telecronaca sarà affidata a Stefano Locatelli con il commento tecnico di Andrea Zorzi, mentre Federica Lodi seguirà l’evento come inviata a bordo campo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Volley, l’Italia torna in campo: doppio test su Sky verso gli Europei 2026

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