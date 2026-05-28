Durante le partite, almeno trecento tifosi sono stati presenti, diventando il settimo giocatore in campo. Il pubblico ha sostenuto con entusiasmo le squadre in ogni incontro. Roteglia ha ottenuto la promozione in Serie C, dopo aver già conquistato un'altra categoria. Il sito del club ha pubblicato un messaggio di scuse per il ritardo, ma ha confermato che alla fine la squadra c’è stata anche quest’anno.

"Scusate il ritardo, ma alla fine C siamo anche noi": così riporta il sito del Roteglia Volley che in due stagioni consecutive si è portato dalla Prima Divisione Femminile alla Serie C, cogliendo nei giorni scorsi la vittoria per 3 a 2 sul campo della Liverani Lugo di Ravenna (25-15 22-25 28-26 19-25 15-17), decisivo dopo il forse troppo facile 3 a 0 maturato all’andata. Così racconta la lunga stagione l’allenatrice Valentina Cariani, un passato anche da assistente in Serie A2 a Sassuolo. "Le "bambine" (testuale, ndr) sono state bravissime dalla prima all’ultima e hanno capito che se vuoi ottenere un risultato importante devi trovare amalgama e spirito di spogliatoio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volley: il pubblico è stato il settimo giocatore in campo perché a ogni match c’erano almeno trecento tifosi scatenati. Roteglia fa il bis: conquista anche la Serie C

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