Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-05-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 28 maggio 2026, Astral ha diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. La comunicazione riguarda lo stato della circolazione e eventuali disagi sulla rete stradale della regione, senza specificare dettagli su incidenti o lavori in corso. L'informazione viene fornita dalla piattaforma ufficiale Astral infomobilità, che monitora e comunica le condizioni del traffico in tempo reale.

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Italia regione Lazio, Roma Viterbo, proseguono i lavori, 3 aprile 2026

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Viabilità Roma Regione Lazio del del 19-05-2026 ore 19:40Alle 19:40 del 19 maggio 2026, la rete di viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata monitorata da Astral Infomobilità.

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