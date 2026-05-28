A Verona, un uomo di 34 anni è stato fermato dalla Polizia vicino a un centro scommesse. Durante il controllo, ha tentato di scappare e ha gettato tra i cespugli cocaina e hashish. Dopo averlo raggiunto, gli agenti lo hanno arrestato per spaccio di droga. La sostanza è stata recuperata tra le piante, e l’uomo è stato portato in caserma.

Un arresto per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio nella serata di ieri a Verona. Un cittadino marocchino di 34 anni è stato fermato nei pressi di un centro scommesse in via Albere, dove era in corso un servizio di controllo mirato al contrasto dello spaccio di droga nella zona. Operazione della Polizia: i fatti secondo la fonte ufficiale Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle 21:45 di ieri. Gli agenti delle Volanti, impegnati in un’attività di pattugliamento, hanno notato tre uomini che, alla vista della pattuglia, si sono dati alla fuga in direzioni opposte. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Verona, scappa dalla Polizia e getta cocaina e hashish nei cespugli vicino al centro scommesse

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