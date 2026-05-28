Verifica finale del PEI la video guida a cura di Evelina Chiocca VIDEO

Durante una diretta del Question time, Evelina Chiocca della Federazione osservatorio 182 ha condotto una verifica finale del PEI, accompagnando la presentazione con slide. La sessione è stata trasmessa in video, coinvolgendo il pubblico in una discussione sull’argomento. La guida ha fornito spiegazioni dettagliate sulla procedura e i passaggi necessari per la verifica finale del Piano Educativo Individualizzato.

Ieri, durante la diretta del nostro Question time sulla verifica finale del PEI, Evelina Chiocca della Federazione osservatorio 182, ha svolto una guida con l’aiuto di slide sull’argomento. Con l’avvicinarsi della conclusione dell’anno scolastico, torna centrale il lavoro sulla verifica finale del PEI, il Piano educativo individualizzato. Un passaggio che, nella pratica delle scuole, continua però a presentare criticità ricorrenti, soprattutto nella compilazione degli allegati e nella documentazione del percorso realmente svolto. Uno degli errori più frequenti riguarda l’aggiornamento dei dati. Spesso, infatti, vengono recuperate informazioni dagli anni precedenti senza verificare se corrispondano ancora alla situazione effettiva dell’alunno e dell’organizzazione scolastica. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Aggiornamento GPS 26/28: la piattaforma. Passaggi per compilare la domanda. A cura di Sonia Cannas

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