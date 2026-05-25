Verifica finale PEI | compilazione in piattaforma allegati C e C1 e progettazione delle risorse QUESTION TIME con Miceli e Chiocca LIVE Mercoledì 27 maggio alle 18 | 00

Mercoledì 27 maggio alle 18:00 si terrà un evento in diretta con Miceli e Chiocca, dedicato alla verifica finale del PEI. Durante l’incontro, si discuterà della compilazione sulla piattaforma digitale, inclusa l’aggiunta degli allegati C e C1 e la progettazione delle risorse. La procedura rappresenta una delle sfide principali per gli insegnanti al momento della conclusione del percorso.

Tra le sfide più complesse per i docenti, al momento della verifica finale del PEI, c’è senza dubbio la compilazione sulla piattaforma digitale. Troppo spesso si cade nell’errore di recuperare i dati degli anni scorsi e riproporli senza aggiornarli al percorso effettivamente svolto. Invece, ogni elemento va calibrato sulla situazione attuale: quadro orario reale, ore di sostegno effettivamente utilizzate, compresenze, attività alternative. E se durante l’anno ci sono state modifiche – ad esempio una riduzione o un aumento delle risorse – vanno registrate con precisione. Veniamo agli allegati, che rappresentano un altro nodo da non sottovalutare. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Verifica finale PEI: compilazione in piattaforma, allegati C e C1 e progettazione delle risorse

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