Valentino Rossi ha presentato una proposta che potrebbe cambiare le regole della MotoGP. La sua idea prevede modifiche ai punti assegnati nelle gare e ai criteri di qualificazione. La proposta è stata avanzata durante un incontro tra piloti e organizzatori, e ora sarà valutata dai responsabili del campionato. La decisione finale potrebbe influenzare il calendario e le strategie delle squadre nella prossima stagione.

Nel paddock della MotoGP ci sono frasi che nascono per scherzo e che poi iniziano a vivere di vita propria. Una battuta davanti alle telecamere, una risposta detta sorridendo, una provocazione che sembra buttata lì. Poi qualcuno la riprende, qualcun altro la rilancia e improvvisamente attorno si crea una storia più grande di quella che era all’inizio. Con Valentino Rossi succede spesso. Nelle ultime ore si è tornato a parlare di Fabio Di Giannantonio e del suo futuro, dopo un siparietto che ha coinvolto proprio il nove volte campione del mondo. Niente trattative segrete o manovre nascoste. Più una battuta, una frase pronunciata con il tono di chi conosce già la risposta ma decide comunque di provarci. 🔗 Leggi su Sportface.it

© Sportface.it - Valentino Rossi tenta il ribaltone: la proposta che stravolge la MotoGP

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