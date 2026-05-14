Valentino Rossi punta su un pilota italiano per il sedile della MotoGP VR46

Valentino Rossi sta valutando diversi piloti italiani per riempire il sedile della squadra VR46 in MotoGP, cercando un sostituto per Di Giannantonio. La squadra sta esaminando le opzioni disponibili tra i piloti nazionali, senza ancora aver preso una decisione definitiva. La ricerca si concentra su candidati con esperienza e talento, con l’obiettivo di trovare il miglior profilo per competere nel campionato. La scelta del nuovo pilota è ancora in fase di valutazione e non sono stati annunciati nomi ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

"> VR46 Cerca il Sostituto di Di Giannantonio: Focus su Piloti Italiani. Con Fabio Di Giannantonio pronto a lasciare VR46 per unirsi a KTM nel 2027, il team di Valentino Rossi è in cerca di un nuovo compagno per Fermin Aldeguer. Secondo recenti notizie, il team ha intenzione di concentrare la sua ricerca su piloti italiani, in sintonia con la tradizione storica del team. La notizia del trasferimento di Di Giannantonio è stata ufficializzata nel weekend scorso, quando è emerso che il pilota riunirà le forze con l’ex compagno di squadra Alex Marquez. Questo cambiamento ha aperto un’importante opportunità per il team, che ora deve considerare attentamente chi affiancare ad Aldeguer. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Valentino Rossi punta su un pilota italiano per il sedile della MotoGP VR46. ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Valentino Rossi sceglie Fermin Aldeguer per VR46 dopo il rifiuto di Pedro Acosta. Leggi anche: Coulthard paragona Kimi Antonelli a Valentino Rossi, icona generazionale della MotoGP. Argomenti più discussi: All’asta la prima moto di Valentino Rossi: vale fino a 150 mila euro; Da Valentino Rossi a Megan Gale: quando i testimonial passano da un operatore all’altro; MotoGP Barcellona: al Montmelò il sorpasso entrato nella storia, il duello tra Valentino Rossi e Jorge Lorenzo; Lusso e gaming: dentro il progetto del simulatore Teckell Nivola. Vitaliy Nikolaenko - Results on X | Live Posts & Updates x.com Valentino Rossi punta su un pilota italiano per il sedile della MotoGP VR46.Con Fabio Di Giannantonio pronto a lasciare VR46 per unirsi a KTM nel 2027, il team di Valentino Rossi è in cerca di un nuovo compagno per Fermin Aldeguer. Secondo recenti notizie, il team ha ... napolipiu.com