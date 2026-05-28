Usa | L' Iran ha violato il cessate il fuoco

L'Iran ha lanciato un missile balistico verso il Kuwait, che è stato intercettato con successo dalle forze kuwaitiane. La notizia arriva dopo che l'Iran ha violato il cessate il fuoco in atto, secondo quanto riferito. Non ci sono notizie di vittime o danni significativi. Le autorità del Kuwait hanno confermato l’intercettazione del missile e hanno avviato le procedure di sicurezza. La regione resta sotto osservazione per eventuali sviluppi.

L'Iran ha lanciato un missile balistico verso il Kuwait che è stato intercettato con successo dalle forze kuwaitiane. Lo comunica il comando militare statunitense che accusa il regime di Teheran di una grave violazione del cessate il fuoco. Già alcune ore fa forze iraniane avevano lanciato cinque. 🔗 Leggi su Today.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Nuove tensioni tra Usa e Iran. Teheran: Violato cessate il fuoco, risponderemo

Notizie e thread social correlati

Guerra in Iran: lo Stretto di nuovo chiuso, Usa catturano nave iraniana. Trump: “Teheran ha violato cessate il fuoco”. Colloqui in Pakistan da martedì, Usa catturanoLa tensione tra Iran e Stati Uniti continua a salire, con lo Stretto di nuovo chiuso e una nave iraniana catturata dalle forze statunitensi.

Iran: Teheran, Usa hanno violato cessate il fuoco, risponderemoUn portavoce del quartier generale centrale iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno violato l’accordo di cessate il fuoco.

Temi più discussi: Iran, Trump: 'I negoziati procedono, i miei incaricati di non affrettare la conclusione di un accordo' - LIVEBLOG; Usa e Iran più vicini, si lavora a estendere la tregua di 60 giorni; Hormuz, l’Iran si allarga. Trump: Niente pedaggi, ci prenderemo l’uranio; USA-Iran, ancora non si firma l'accordo. Von der Leyen apprezza i progressi, ma Teheran bacchetta l'UE.

MEDIO ORIENTE | Gli Stati Uniti hanno condotto nuovi attacchi in Iran contro un sito militare che minacciava le truppe statunitensi e la navigazione commerciale. Immediata la reazione iraniana: colpita per rappresaglia una base Usa. L'Iran ha anche costretto x.com

Attacco Usa in Iran, Teheran colpisce quattro navi a Hormuz e una base americanaUn funzionario statunitense ha spiegato che le ultime azioni militari, puramente difensive, hanno avuto l’obiettivo di mantenere il cessate il fuoco. Ma hanno portato alla rappresaglia dei ... lettera43.it

Nuove schermaglie tra Usa e Iran, il cessate il fuoco traballa (ma l'accordo potrebbe essere vicino)Le trattative proseguono (e sarebbero in fase avanzata), ma un attacco statunitense nel sud del Paese ha provocato la dura reazione di Teheran. Il docente irano-americano Boroujerdi: L'accordo è a po ... today.it