Secondo fonti di Axios, ci sarebbero 48 ore di tempo per determinare se ci sarà una svolta nelle relazioni tra Stati Uniti e Iran nel Medio Oriente. Questa finestra temporale precede una decisione definitiva, dopo mesi di tensione crescente tra le due parti.

Ancora quarantotto ore. Tanto basterebbe, secondo le indiscrezioni filtrate da Axios, per capire se il Medio Oriente potrà davvero imboccare una strada diversa dopo mesi di tensione crescente tra Washington e Teheran. Sul tavolo ci sarebbe già un memorandum d’intesa preliminare tra Stati Uniti e Iran: manca soltanto il sì definitivo di Donald Trump, che avrebbe chiesto “un paio di giorni per pensarci”. Accordo tra Usa e Iran: Trump si è preso 48 ore per decidere. La prudenza, in casi come questo, è obbligatoria. Ma il fatto stesso che un’intesa sia stata messa nero su bianco rappresenta già una novità politica di enorme portata. Perché il dossier iraniano non riguarda soltanto il nucleare: coinvolge gli equilibri strategici del Golfo Persico, la sicurezza energetica mondiale e il futuro stesso della presenza americana nell’area. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Usa-Iran, 48 ore per la svolta: cosa ha chiesto Trump prima del sì definitivo

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